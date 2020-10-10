قرقاش يرحب بـ”هدنة قره باغ”

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أكتوبر 2020 01:12 مساءً - منذ 56 دقيقة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أعرب الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عن ترحيبه بالهدنة في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان. وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: “نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ ونعتبره خطوة ضرورية لإحلال السلام”. Advertisements وأضاف: “نقدر الجهود الروسية للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وندعو أذربيجان وأرمينيا إلى مسار سياسي تفاوضي يضمن الاستقرار والازدهار لشعبيهما”. وعقب مفاوضات ماراثونية نجحت الوساطة الروسية في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في ناغورني قره باغ بعد نحو أسبوعين من أسوأ قتال يشهده الإقليم منذ سنوات. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ السبت وسط اتهامات متبادلة بخرق الهدنة الهشة.

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