الـONCF یطلق “خدمة القرب” لاقتناء تذاكر القطار بمختلف أحياء المدن المغربية

في إطار تطویر قنواته الخاصة ببیع التذاكر، یطلق المكتب الوطني للسكك الحدیدیة، ابتداء من الاثنین 12 أكتوبر الجاري، “خدمة القرب” وهي قناة جدیدة للتوزیع، تسهل للزبناء عملیة اقتناء تذاكر القطار بجعلها في متناولهم لدى وكالات شریكة موزعة على مختلف أحیاء المدن.

وأوضح بلاغ للمكتب، اليوم السبت، أنه سيتم، بشراكة مع “الشعبي كاش” وتسهیلات، إطلاق “خدمة القرب” تدریجیا على مستوى 3000 وكالة تابعة لهذین الفاعلین، مضيفا أنه سیتم تعزیز هذه الخدمة التي تروم تعزیز “بیع القرب” لدى شبكات أخرى متعددة الخدمات مثل “وفا كاش”، و”بريد كاش”، و”كاش بلوس” وغيرها.

ولضمان تغطیة واسعة عبر مختلف جهات المملكة، يضيف البلاغ، یعمل المكتب على تطویر شراكات جدیدة في مجال “تسویق القرب” لیصبح في متناول أكبر عدد من المسافرین، معززا بذلك نقاط البیع المتوفرة بالمحطات (شبابیك بیع التذاكر والموزعات الآلیة) وعبر موقعه التجاري الإلكتروني www.oncf-voyages.com.

وسجل المصدر ذاته، أنه في ظل هذه الظرفیة المرتبطة بفیروس كورونا، یسعى المكتب من خلال هذا النوع من الخدمات، إلى توفیر سبل بدیلة تقلص من حاجة زبنائه إلى التوجه للمحطات قصد اقتناء تذاكرهم، خاصة خلال فترات الذروة.

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وفي نفس السیاق، أشار البلاغ إلى أن المكتب يحرص بشدة على احترام جمیع التدابیر الصحیة التي تقرها السلطات المختصة في مواجهة الجائحة، مع الالتزام بتطبیق شروط التباعد الاجتماعي سواء بالمحطات أو على متن القطارات والسهر على احترام القواعد الصحیة على مستوى الوكالات الشریكة.

وتندرج هذه الخدمات، بحسب المصدر ذاته، ضمن الاستراتیجیة التي اعتمدها المكتب لمواكبة المسافرین طوال فترة الأزمة الصحیة، والتي یسعى من خلالها إلى المساهمة في تخفیف تداعیات الجائحة على زبنائه الذین یتابعون تنقلاتهم الیومیة، خاصة من أجل العمل، عبر تمدید صلاحیة جمیع بطاقات الانخراط والتذاكر التي لم یتم استخدامها أثناء فترة الحجر الصحي.

من جهة أخرى، وفي إطار مبادراته الرامیة إلى تسریع التحول الرقمي، یطلق المكتب خدمة الأداء عبر الهاتف المحمول بعدة محطات، والتي تمكن الزبناء الذین یتوفرون على خدمة ”m-wallet” بهواتفهم الذكیة، من دفع ثمن تذكرتهم باستخدام هذه الوسیلة الإلكترونیة للأداء.

وأضاف البلاغ أن المكتب سيعمل، ابتداء من الاثنین 12 أكتوبر الجاري، على إعادة تكییف عرضه على المحاور الرئیسیة للشبكة، كما سیعمد إلى إعادة فتح خط آسفي/ابن جریر.