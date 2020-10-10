أقباب وجه جديد في “الماضي لا يموت”

انظم الفنان الشاب ناصر أقباب إلى طاقم مسلسل “الماضي لا يموت”، لتصوير الجزء الثاني منه، تحضيرا لعرضه شهر رمضان المقبل، بعد عرض جزئه الأول في الموسيم الرمضاني عام 2019.

وكشف الممثل ناصر أقباب، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، انضمامه إلى الطاقم الفني لـ”الماضي لا يموت”، الذي انطلق تصويره في آواخر شتنبر الماضي.

وظهر أقباب في صورة تجمعه مع ممثلين شاركوا في الجزء الأول من المسلسل، وهم رشيد الوالي، وفاطمة خير، ونسرين الراضي، ومريم الزعيمي.

وحقق الجزء الأول من “الماضي لا يموت” على القناة الأولى، نجاحا كبيرا، ولعب بطولته كل من فاطمة خير، ورشيد الوالي، وأمين الناجي، وعمر لطفي، وهو من إخراج هشام الجباري.