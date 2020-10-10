شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ناغورنو قره باغ والان مع التفاصيل

السبت 10 أكتوبر 2020 قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الإمارات ترحب باتفاقية وقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ كخطوة ضرورية لإحلال السلام.

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