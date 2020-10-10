شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. اندلاع حريق هائل في محطة مترو بالعاصمة طهران (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

أعلن المتحدث باسم منظمة خدمات الطوارئ في إيران، مجتبى خالدي، اليوم السبت، عن اندلاع حريق في إحدى محطات المترو بالعاصمة طهران،وأضاف أن منظمة خدمات الطوارئ أرسلت أربع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

Advertisements

وقال خالدي في حديث لوكالة أنباء ”مهر“ الحكومية، إن ”حريقاً اندلع الساعة 7:45 من صباح اليوم في محطة مترو منطقة (اكباتان) غرب طهران، وإنه تم إرسال أربع سيارات إسعاف على الفور إلى مكان الحادث.

وأوضح أن خط مترو الأنفاق مغلق الآن ولا يستقبل الركاب، ويوجد رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ في مكان الحادث لإجلاء الركاب من محطة المترو.