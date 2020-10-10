شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الهند تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:35 مساءً, 10 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 926 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وإصابة 73 ألفا و272 آخرين في الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها الأخير إن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ مليونا و107 آلاف و416 شخصا في حين ارتفع إجمالي الإصابات إلى ستة ملايين و979 ألفا و423 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين ارتفع إلى 59 مليونا و88 ألفا و822 شخصا.

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