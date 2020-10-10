شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. استراليا بلا وفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت ولاية فيكتوريا بجنوب شرق أستراليا 14 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك متوسط الإصابات خلال أسبوعين إلى 9.5 وهو ما يزيد مرتين عن العدد المستهدف لتخفيف القيود في عاصمتها ملبورن في غضون ثمانية أيام والذي يقل عن خمسة.
وقالت حكومة الولاية إنه فور تحقيق العدد المستهدف سترفع جميع القيود المفروضة على مغادرة المنازل بالإضافة إلى السماح بالتجمعات العامة لأكثر من عشرة أشخاص وبعض الزيارات المنزلية وتناول الطعام في الهواء الطلق وإعادة فتح جميع المتاجر.
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