شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. استراليا بلا وفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أستراليا عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي اليوم السبت لكن مدينة ملبورن التي تعد بؤرة تفشي الفيروس في استراليا تواجه عزلا عاما مطولا حيث ما زال عدد الإصابات الجديدة يتجاوز العدد المستهدف لإعادة الفتح.

وسجلت ولاية فيكتوريا بجنوب شرق أستراليا 14 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك متوسط الإصابات خلال أسبوعين إلى 9.5 وهو ما يزيد مرتين عن العدد المستهدف لتخفيف القيود في عاصمتها ملبورن في غضون ثمانية أيام والذي يقل عن خمسة.

وقالت حكومة الولاية إنه فور تحقيق العدد المستهدف سترفع جميع القيود المفروضة على مغادرة المنازل بالإضافة إلى السماح بالتجمعات العامة لأكثر من عشرة أشخاص وبعض الزيارات المنزلية وتناول الطعام في الهواء الطلق وإعادة فتح جميع المتاجر.