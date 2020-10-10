شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تعافي أوروبية من كورونا بقيمة 672 مليار يورو والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل على خطة التعافي المشتركة للخروج من جائحة كوفيد 19 ومعالجة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية. وبعد الاتفاق السياسي الذي توصل إليه وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيون في السادس من أكتوبر الجاري ، وافق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميًا على موقف المجلس بشأن آلية التعافي والقدرة على الصمود. وهذه الآلية تعتبر حجر الزاوية في أداة التعافي المصممة للاستجابة لأزمة كوفيد 19 والتحديات التي تطرحها التحولات الخضراء والرقمية. ومع حزمة مالية قدرها 672.5 مليار يورو ، ستدعم الآلية الاستثمارات العامة والإصلاحات وتسهم في التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي داخل الاتحاد الأوروبي. وستساعد الدول الأعضاء على معالجة التأثير الاقتصادي والاجتماعي لوباء كوفيد 19 مع ضمان أن تقوم اقتصادياتها بالتحولات الخضراء والرقمية ، لتصبح أكثر استدامة ومرونة.

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