شنكالي: اتفاق سنجار مهم لكنه بحاجة الى تطبيق على أرض الواقع

رأى النائب السابق عن قضاء سنجار بمحافظة نينوى ماجد شنكالي، السبت، أن الاتفاق الذي أبرمته بغداد وأربيل "مهم"، لكنه أشار إلى وجود حاجة لتطبيقه على أرض الواقع.

وقال شنكالي في حديث لـ الخليج 365، إن "اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بشأن قضاء سنجار، هو اتفاق شجاع ومهم جدا ونرحب به ونعتبره خطوة اساسية في طريق تجاوز النقاط الخلافية واعادة العوائل النازحة الى مناطقها".



وأضاف شنكالي، ان "الاتفاق لن يكون مجدياً إذا لم يتم تطبيقه على ارض الواقع وخاصة فيما يتعلق بنزع السلاح الخارج عن سلطة القانون داخليا وخارجيا وفي مقدمة تلك الجماعات هي حزب العمال الكردستاني، على اعتبار ان اعادة العوائل النازحة سواء الكردية او العربية لن يتحقق الا بخروج تلك الجماعات المسلحة والتي كانت السبب الأساس في عدم عودة 80% من ابناء القضاء الى منازلهم، ناهيك عن اهمية هذه الخطوة لضمان عدم تكرار التدخل الأجنبي عموما والتركي خصوصا وقصف مناطقنا الامنة بذريعة تواجد تلك القوات غير المنضبطة".



واكد شنكالي، ان "اخراج تلك القوات ليس بالامر السهل، نتيجة تغلغلها في مناطق وعرة وإنشاء أنفاق وممرات صعبة التتبع، اضافة الى كونها جماعة لا تحترم القوانين ولا تطبقها ما يجعلها تبحث عن اي فوضى تعتاش من خلالها في تلك المناطق لضمان ديمومتها، مما يستوجب تسخير كافة الجهود لدى حكومتي اربيل وبغداد لتحقيق هدف اخراجها واعادة بسط الامن في القضاء لضمان اعادة العوائل النازحة من اهالي القضاء بشكل آمن الى مناطقها".