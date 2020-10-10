شرطة ميسان تعتقل امرأة قتلت شقيقتها وسط العمارة

أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، السبت، بإلقاء القبض على امرأة قتلت شقيقتها وسط مدينة العمارة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من الشرطة تمكنت، ظهر اليوم، من إلقاء القبض على امرأة قتلت شقيقتها بإطلاق نار من مسدس نوع كلوك في منطقة حي الرسالة بمركز مدينة العمارة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "عملية الاعتقال جرت بعد مضي ساعتين على ارتكاب الجريمة".
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