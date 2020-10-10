القبض على قيادي بارز بـ'داعش' بإنزال جوي في كركوك

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، السبت، إلقاء القبض على قيادي بارز بتنظيم "داعـش" بعملية إنزال جوي جنوب غربي كركوك. وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعملية إنزال جوي، قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب، تلقي القبض على قيادي بارز في عصابات داعـش المدعو ( ر.ح)، في وادي زغيتون جنوب غربي مُحافظة كركوك، فجر اليوم السبت". واضاف رسول انه تم "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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