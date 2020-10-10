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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جهود دولية لوقف برنامج إيران النووي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
شهدت العاصمة الألمانية برلين، امس عقد مفاوضات أمريكية أوروبية سعياً للاتفاق على السياسات المتعلقة بالنظام الإيراني.
وأشار بيان للخارجية الأمريكية إلى أن الممثل الأمريكي الخاص لإيران وفنزويلا، إليوت أبرامز، عقد مباحثات مع مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وشهدت المفاوضات مناقشة منع بيع الأسلحة العسكرية الخطيرة للنظام الإيراني، وتحميله مسؤولية التورط في قتل المتظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف برنامج إيران النووي المزعزع للاستقرار.
وأعلن موقع الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 18 بنكاً إيرانياً في مسعى لزيادة عزل إيران عن النظام المصرفي العالمي، فيما تكثف واشنطن الضغط على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية.
وأفاد الموقع بأن «موانع الأمر التنفيذي 13902 لا تنطبق على عمليات السلع الأساسية.. الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية».
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