الكاف تختار حكمين مغربيين للمشاركة في دورة إعدادية قبل استئناف مسابقات الأندية

كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن قائمة حكام تضم 33 حكما للدخول في دورة إعدادية في الفترة من 11– 15 أكتوبر الجاري بالقاهرة، قبل استئناف مسابقات الأندية.

وذكرت الكاف على موقعها الالكتروني أن القائمة تضم 17 حكم ساحة و16 حكما مساعدا، من ضمنهم حكم الساحة المغربي رضوان جيد والحكم المساعد لحسن أزغاو.

وأوضحت أن الدورة التي تستمر خمسة أيام، تستهدف قياس جاهزية الحكام لما تبقى من المسابقات بعد فترة توقف دامت ستة أشهر بسبب جائحة كوفيد19، وكذلك تعزيز قدراتهم قبل المراحل الحاسمة لمسابقات الأندية القارية.

وقال مدير للتحكيم في الكونفدرالية إيدي ماييه “نحن سعداء للغاية بعودة كرة القدم بعد شهور عديدة من التوقف بسبب جائحة كورونا (…)، تنظيم هذه الدورة أمر مهم للغاية في هذا الصدد من أجل إعداد الحكام للمسابقات. المباريات المتبقية حاسمة ويجب أن يكون الحكام في أفضل حال، بدنيا وذهنيا ونفسيا.”

وسيخضع الحكام المشاركون للفحوصات الضرورية للكشف عن فيروس كورونا بما يتفق مع إرشادات الكاف لاستئناف كرة القدم في إفريقيا وكذلك إرشادات السلطات المحلية.

وأضاف ماييه أنه “من خلال هذه الدورة سنقوم بتعيين حكام المباريات المقبلة (نصف النهائي والنهائي)، حيث سيسافرون من القاهرة إلى أماكن المباريات بينما يواصلون اتباع البروتوكولات الصحية.”

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ومن بين المواضيع الرئيسية للدورة التدريبية سيتم التأكيد على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) والتي سيتم تطبيقها فيما تبقى من مباريات مسابقات الأندية. كما ستكون هناك محاضرات عملية باستخدام تقنية المحاكاة خلال مباريات تجريبية يشارك بها فرق محلية من الشباب.

كما تتضمن الدورة تعديلات قانون اللعبة، ووقائع لمسة اليد، وتحليل المباريات بالفيديو، وقاعدة التسلل، والأحداث داخل منطقة الجزاء والأخطاء التكتيكية.

ويشرف على الدورة التكوينية محاضرون محترفون من ضمنهم جيروم دامون (جنوب إفريقيا)، وجون كلود بيروموشاهو (بوروندي)، دويه نوماندييه ديزيريه (كوت ديفوار) وماديمبا مباكي (السنغال).

وتستأنف الأسبوع المقبل مباريات مسابقة نصف نهائي دوري الأبطال بين الوداد البيضاوي والاهلي المصري والرجاء البيضاوي ونادي الزمالك.

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية يواجه فريق حسنية اكادير فريق نهضة بركان بينما يلتقي بيراميدز المصري وحورويا كوناكري الغيني.