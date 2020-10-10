الغاء المناظرة الرئاسية الثانية بين ترامب وبايدن.. وحملة الرئيس تنتقد

ألغت لجنة المناظرات الرئاسية، اليوم الجمعة، المواجهة المخطط لها الأسبوع المقبل بين الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن شخص مطلع أن اللجنة قررت إلغاء المناظرة المقرر عقدها في 15 أكتوبر بعد أن قال الرئيس إنه لن يشارك في مناظرة افتراضية.
وقالت الهيئة المنظمة في وقت سابق إنها قد تغير شكل المناظرة الثانية المزمع عقدها في 15 أكتوبر من اجتماع شخصي في ميامي إلى اجتماع افتراضي، وجاء القرار بعد أن ثبتت إصابة الرئيس وعدة أشخاص في البيت الأبيض بفيروس كورونا.
وردا على القرار انتقدت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجنة المناظرات الرئاسية لإعلانها إلغاء المناظرة الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في 15 أكتوبر بين ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.
وقالت الحملة في بيان “لا يوجد سبب طبي لمنع إجراء مناظرة 15 أكتوبر في ميامي كما هو مقرر لأن الرئيس سيكون بصحة جيدة ومستعد للمناظرة” مشيرة لإصابة ترامب بفيروس كورونا، بحسب رويترز.
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