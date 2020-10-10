طقس السبت.. سحب منخفضة كثيفة بالسهول والسواحل الشمالية والوسطي والواجهة المتوسطية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسهول والسواحل الشمالية والوسطي والواجهة المتوسطية، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بضباب وأحيانا بأمطار جد خفيفة ومحلية.

وسيلاحظ تمركز سحب ركامية غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية وبروز رعد محلي.

وسيبقى الطقس بباقي جهات المملكة مستقرا على العموم، مع سماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة مرتفعة شيئا ما بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة القوة شمالية بالسواحل الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وشرقية بمنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 12 و18 درجة بالمنطقة الشرقية وقرب السواحل، وما بين 17 و22 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وشمال غرب الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وما بين 21 و24 درجة شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و28 درجة بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية وجوار السواحل، وما بين 28 و34 درجة بالريف والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 34 و39 درجة بداخل منطقة سوس وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والمهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.