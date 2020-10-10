شاهد.. دولة الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى الأردن لمواجهة فيروس كورونا

السبت 10 أكتوبر 2020

أرسلت دولة الإمارات، طائرة مساعدات ثانية تحتوي على 15 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى الأردن، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 15 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار(كوفيد-19).



وقال أحمد علي محمد البلوشي سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية:" يأتي إرسال الطائرة الثانية من المستلزمات الطبية العاجلة اليوم تأكيداً على الدور المهم الذي تقوم بها دولة الإمارات في دعم الجهود الوطنية في الدول العربية الشقيقة، وكذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين المبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد".

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وذكر البلوشي في هذا الصدد أن هذه الشحنة هي الثانية التي ترسلها دولة الإمارات إلى الأردن، حيث سبق وأن أرسلت لها طائرة حملت 12.4 طناً من الإمدادات والمستلزمات الطبية من شهر يوليو حتى اغسطس، ساهمت في توفير الدعم للعاملين في القطاع الطبي، معربا عن أمله في أن تساهم الشحنة الجديدة في توفير المزيد من الحماية للعاملين في الرعاية الصحية ولا سيما في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة".

والجدير بالذكر أن دولة الإمارات، قدمت أكثر من 1485 طناً من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1.5 مليون من العاملين في المجال الطبي.