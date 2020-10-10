شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "تشان-هوم" يجتاح اليابان والان مع التفاصيل

السبت 10 أكتوبر 2020 ضرب إعصار "تشان-هوم"، السبت، أجزاء من اليابان مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف.

ونقلت صحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليابانية عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية قولها إن جزر "إيزو" جنوب طوكيو تواجه مخاطر شديدة بحدوث انهيارات أرضية. وتتوقع الهيئة أن يضعف الإعصار خلال اليوم ويواصل تحركه نحو البحر. Advertisements ومع ذلك، دعت الهيئة المواطنين على طول ساحل المحيط الهادي باستمرار توخي الحذر من الأمطار الغزيرة وفيضان الأنهار. وحذرت الهيئة أيضا من انهيارات طينية وفيضان أنهار وارتفاع الأمواج في مساحات شاسعة من البلاد. ولم ترد أي تقارير فورية عن حدوث فيضانات أو إصابة أشخاص. يذكر أنه قبل عام تقريبا، ضرب إعصار "هاجيبيس" وسط وشمال شرق اليابان، ما أدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية ووفاة حوالي 100 شخص.

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