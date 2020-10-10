حكام الإمارات يهنئون رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده

السبت 10 أكتوبر 2020

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات، برقية تهنئة إلى الجنرال يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



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كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس يويري كاغوتا موسيفيني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور روهاكانا روجوندا رئيس وزراء جمهورية أوغندا.