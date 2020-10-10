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إصابات كورونا في إيطاليا تصل إلى 343.770 إصابة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 10 أكتوبر 2020

صل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 343 ألفا و770 حالة وفاة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

 

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وأشارت البيانات إلى أن إجمالى عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس وصل إلى 36 ألفا و111 . وتعافى 237 ألفا و549 من المصابين حتى الآن.

 

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 36 أسبوعا.

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