شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تفرض قيوداً جديدة لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت وكالة أنباء "برس اسوسييشن" أن جونسون سيكشف في خطاب أمام البرلمان يوم الاثنين تفاصيل نظام جديد من ثلاثة مستويات من القيود سيتم تطبيقه اعتمادا على عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ومن المتوقع إغلاق الحانات والمطاعم في شمالي إنجلترا، حيث ستدفع الحكومة ثلثي أجور العمال بموجب خطة جديدة تم الكشف عنها يوم الجمعة.
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