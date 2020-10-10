شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تفرض قيوداً جديدة لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيحدد قيودا جديدة لمواجهة فيروس كورونا في أجزاء من شمالي إنجلترا يوم الاثنين، بعد قفزة في عدد حالات الإصابة مؤخرا.

ذكرت وكالة أنباء "برس اسوسييشن" أن جونسون سيكشف في خطاب أمام البرلمان يوم الاثنين تفاصيل نظام جديد من ثلاثة مستويات من القيود سيتم تطبيقه اعتمادا على عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المتوقع إغلاق الحانات والمطاعم في شمالي إنجلترا، حيث ستدفع الحكومة ثلثي أجور العمال بموجب خطة جديدة تم الكشف عنها يوم الجمعة.