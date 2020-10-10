اخبار العالم

بريطانيا تفرض قيوداً جديدة لمكافحة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تفرض قيوداً جديدة لمكافحة والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيحدد قيودا جديدة لمواجهة فيروس كورونا في أجزاء من شمالي إنجلترا يوم الاثنين، بعد قفزة في عدد حالات الإصابة مؤخرا.

ذكرت وكالة أنباء "برس اسوسييشن" أن جونسون سيكشف في خطاب أمام البرلمان يوم الاثنين تفاصيل نظام جديد من ثلاثة مستويات من القيود سيتم تطبيقه اعتمادا على عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المتوقع إغلاق الحانات والمطاعم في شمالي إنجلترا، حيث ستدفع الحكومة ثلثي أجور العمال بموجب خطة جديدة تم الكشف عنها يوم الجمعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تفرض قيوداً جديدة لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا