شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: مستعد للتبرع ببلازما الدم لمرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب – في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت ردا على سؤال في هذا الصدد “لم يسألني أحد هذا السؤال، لكني، في الواقع، سأفعل. إذا كانوا يريدون مني القيام بذلك، فأنا يسعدني أن أفعل ذلك”.
وعن أبرز الأعراض التي شعر بها بعد إصابته بكورونا، قال ترامب إنه “لم يكن يشعر بحيوية كما يجب أن يشعر بها رئيس الولايات المتحدة. لكن لم يكن لديه مشكلة في التنفس التي يعاني منها كثير من الناس”.
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