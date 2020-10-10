شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: مستعد للتبرع ببلازما الدم لمرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتبرع ببلازما دمه، أو ما يسمى ببلازما النقاهة، لأمريكيين آخرين يكافحون ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد أن طور أجساما مضادة للمرض.

وقال ترامب – في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت ردا على سؤال في هذا الصدد “لم يسألني أحد هذا السؤال، لكني، في الواقع، سأفعل. إذا كانوا يريدون مني القيام بذلك، فأنا يسعدني أن أفعل ذلك”.

وعن أبرز الأعراض التي شعر بها بعد إصابته بكورونا، قال ترامب إنه “لم يكن يشعر بحيوية كما يجب أن يشعر بها رئيس الولايات المتحدة. لكن لم يكن لديه مشكلة في التنفس التي يعاني منها كثير من الناس”.