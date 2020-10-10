شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "تشان - هوم" يضرب اليابان .. وتحذيرات من فيضان والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت تقارير إعلامية أن إعصار "تشان-هوم" ضرب أجزاء من اليابان مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف اليوم السبت. ونقلت صحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليابانية عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية قولها إن جزر "إيزو" جنوب طوكيو تواجه مخاطر شديدة بحدوث انهيارات أرضية. وتتوقع الهيئة أن يضعف الإعصار خلال اليوم ويواصل تحركه نحو البحر. ودعت الهيئة المواطنين على طول ساحل المحيط الهادي باستمرار توخي الحذر من الأمطار الغزيرة وفيضان الأنهار. وحذرت الهيئة أيضا من انهيارات طينية وفيضان أنهار وارتفاع الأمواج في مساحات شاسعة من البلاد. ولم ترد أي تقارير فورية عن حدوث فيضانات أو إصابة أشخاص.

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