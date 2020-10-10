شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان وقف إطلاق النار في "قره باغ" اليوم والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الخارجيّة الروسي سيرجي لافروف في بيان له "إنّ وقفاً لإطلاق النار سيبدأ "اعتباراً من الساعة 12,00 (09,00 ت غ) من العاشر من أكتوبر 2020 لأهداف إنسانيّة".
وأوضح لافروف أنّ وقف إطلاق النار سيتيح "تبادل أسرى حرب وأشخاص آخرين وجثث القتلى بواسطة لجنة الصليب الأحمر وبما يتفق مع معاييرها".
وأضاف "أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا أيضا على بدء مفاوضات جوهريّة للتوصّل بسرعة إلى حلّ سلمي للنزاع في ناغورني قره باغ، بوساطة من رؤساء مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
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