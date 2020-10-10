بالمواعيد والقنوات الناقلة.. تعرف على أبرز مباريات اليوم السبت

ويلتقي منتخب إسبانيا نظيره سويسرا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الأوروبي، المقرر إقامتها على ستاد الفريدو دي ستيفانو.

موعد مباريات دوري الأمم الأوروبية

تُقام مباراة لوكسمبرج وقبرص، في الرابعة عصرًا بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.



تُقام مباراة إسبانيا وسويسرا، في التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

تُقام مباراة أوكرانيا وألمانيا، في التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت بغداد ، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.