بالمواعيد والقنوات الناقلة.. تعرف على أبرز مباريات اليوم السبت

2020-10-10 | 10:54
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يشهد جدول مباريات اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة في قارة أوروبا.
موعد مباريات دوري الأمم الأوروبية
تُقام مباراة لوكسمبرج وقبرص، في الرابعة عصرًا بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.
تُقام مباراة إسبانيا وسويسرا، في التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.
تُقام مباراة أوكرانيا وألمانيا، في التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت بغداد ، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.
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