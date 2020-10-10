انتحار شابة حرقا داخل منزلها شمالي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بانتحار شابة في منزلها حرقا شمالي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المدعوة (ح.س) تولد ٢٠٠٤ انتحرت بواسطة حرق نفسها". واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، "المنتحرة استخدمت مادة النفط داخل منزلها ضمن القرية العصرية في مدينة الشعلة".

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