تعرف على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

ارتفعت اسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية بشكل طفيف، فيما استقرت في الاسواق المحلية اليوم السبت (10 تشرين الاول 2020). وسجلت بورصة الكفاح 123.750 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما كانت الاسعار ليوم الخميس الماضي 123.700 دينار مقابل 100 دولار امريكي. سعر البيع: 124.000 دينار لكل 100 دولار. سعر الشراء: 123.000 دينار لكل 100 دولار.

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