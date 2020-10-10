كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، السبت، عن قيام ملاكاتها في محافظة نينوى بضبط عددٍ من العاملين في محطتي تعبئة وقود حكوميَّتين؛ لقيامهم باستحصال مبالغ عن بيع المنتج أكثر من السعر المُقرَّر.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّتي الضبط المُنفصلتين، أشارت إلى أن فريق العمل المُؤلَّف من ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى محطتي تعبئة وقود حكوميَّـتين، تمكَّن من ضبط ثمانية من العاملين فيهما؛ لقيامهم باستحصال مبالغ عن بيع المنتوج أكثر من السعر المُقرَّر، مُبيِّنةً أنه تمَّ ضبط المبالغ التي كانت بحوزة المُتَّـهمين.
وأضافت أنه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمبرزات المضبوطة في العمليَّـتين اللتين تمَّتا؛ بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم، وإجراء التحقيق وفقاً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات.
وأضافت أنه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمبرزات المضبوطة في العمليَّـتين اللتين تمَّتا؛ بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم، وإجراء التحقيق وفقاً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات.
كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة: ضبط عمال بمحطتي تعبئة وقود في نينوى لاستحصالهم مبالغ خلافاً للقانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.