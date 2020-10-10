اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط عجلات معدة للتهريب ومواد يمنع استيرادها في منفذ ميناء أم قصر الاوسط. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تمكنت ملاكات منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة ووفقا لمصادرها من ضبط حاويات عدد 3 داخل الحرم الكمركي تحتوي حاويتين على عجلات عدد (8) دون الموديل معدة للتهريب ولا يسمح باستيرادها ودخولها العراق وحاوية تحتوي على مادة معسل اركيلة الذي يمنع استيراده".



واضافت، "تمت عملية الضبط والكشف على الحاويات من لجنة شكلت لهذا الغرض من الجهات المختصة وتبين صحة المعلومات الواردة"، مؤكدة انه "تم ختم الحاويات بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عجلات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الاوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.