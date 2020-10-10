اتحاد الجودو يصدر تعليماته لبطولة المرحوم فيصل داود

2020-10-10 | 10:06
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أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة المرحوم فيصل داود المفتوحة للشباب والمتقدمين، التي يقيمها الاتحاد العراقي للجودو برئاسة الدكتور عدي الربيعي في محافظة النجف الأشرف للفترة من 29 لغاية 31 تشرين أول الحالي، جملة تعليمات ليتسنى للأندية المشاركة أخذها بنظر الاعتبار.
وأضاف ان "موعد إجراء الوزن الرسمي سيكون في الساعة الثامنة من مساء الخميس الموافق 29 من الشهر الحالي في فندق البطولة ، على أن يكون موعد انعقاد المؤتمر الفني للبطولة في الساعة العاشرة من مساء اليوم ذاته".
ولفت حمزة الى ان "موعد انطلاق منافسات البطولة سيكون في الساعة التاسعة من صباح الجمعة الموافق 30 من هذا الشهر"، مشددا في الوقت ذاته انه "لا يحق لأي نادي المشاركة بالبطولة الا بجلبه كتاب رسمي معنون الى الاتحاد العراقي المركزي للجودو ، كما لا يحق للنادي المشاركة الا بوجود مدرب معتمد من اتحاد اللعبة ، مختتما ان احتساب نتائج البطولة سيكون على ضوء النتائج المتحققة خلال المنافسات".
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