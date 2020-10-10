كشفت اللجنة القانونية النيابية، السبت، عن حصول "اتفاق نهائي" على مقترح يتعلق بالدوائر الانتخابية، مؤكدة وجود نية للتصويت عليه خلال جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحوارات والنقاشات استمرت الى ساعة متأخرة من الليل بين القوى السياسية بغية الوصول الى حل توافقي يخدم العملية السياسية بشأن قضية الدوائر الانتخابية".
وأضاف الغزي أنه "تم الاتفاق على صيغة تتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية في العراق الى 83 دائرة، وتتضمن كل واحدة منها ما لا يقل عن ثلاثة مقاعد، ولا يزيد عن خمسة مقاعد مع مراعاة عدد مقاعد كوتا النساء".
وأضاف الغزي أنه "تم الاتفاق على صيغة تتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية في العراق الى 83 دائرة، وتتضمن كل واحدة منها ما لا يقل عن ثلاثة مقاعد، ولا يزيد عن خمسة مقاعد مع مراعاة عدد مقاعد كوتا النساء".
وأشار الغزي إلى أن "هذا الاتفاق سيتم التصويت عليه بجلسة اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر القانونية النيابية تكشف 'اتفاقاً نهائياً' على تمرير مقترح يتعلق بالدوائر الانتخابية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.