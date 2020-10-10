القانونية النيابية تكشف 'اتفاقاً نهائياً' على تمرير مقترح يتعلق بالدوائر الانتخابية اليوم

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحوارات والنقاشات استمرت الى ساعة متأخرة من الليل بين القوى السياسية بغية الوصول الى حل توافقي يخدم العملية السياسية بشأن قضية الدوائر الانتخابية".وأضاف الغزي أنه "تم الاتفاق على صيغة تتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية في العراق الى 83 دائرة، وتتضمن كل واحدة منها ما لا يقل عن ثلاثة مقاعد، ولا يزيد عن خمسة مقاعد مع مراعاة عدد مقاعد كوتا النساء".

وأشار الغزي إلى أن "هذا الاتفاق سيتم التصويت عليه بجلسة اليوم".