'دلتا' يتسبب بإغلاق معظم إنتاج النفط البحري في أميركا

وجه إعصار دلتا الضخم والقوي أكبر ضربة لإنتاج الطاقة الأمريكية في خليج المكسيك منذ 15 عاما ، حيث أوقف معظم إنتاج المنطقة من النفط والغاز الطبيعي.
وقام العمال بإخلاء 281 منشأة بحرية في خليج المكسيك ونقل المنتجون 14 منصة حفر بعيدًا عن حقل الرياح الكبير في دلتا. وقالت NHC إن رياح القوة الاستوائية امتدت لمسافة تصل إلى 160 ميلاً من مركزها، في إشارة إلى حجمها الكبير.
بالإضافة إلى النفط ، أوقف المنتجون ما يقرب من 62٪ من إنتاج المنطقة من الغاز الطبيعي ، أو 1.684 مليار قدم مكعب في اليوم. تنتج الحقول البحرية في خليج المكسيك حوالي 15٪ من النفط الخام الأمريكي و 5٪ من إنتاج الغاز الطبيعي.
وقال خفر السواحل الأمريكي إن الموانئ من بومونت بولاية تكساس إلى بحيرة تشارلز في لويزيانا أغلقت بينما كانت الموانئ الواقعة إلى الشرق ، بما في ذلك مورجان سيتي ونيو أورليانز مفتوحة مع قيود.
وتراجعت أسعار النفط الخام LCOc1 بنسبة 1٪ يوم الجمعة، لكنها حققت مكاسب بلغت اكثر من 9% ، مدعومة باغلاق محطات الانتاج في امريكا والاضراب الذي قام به عمال النفط النرويجيين الذي استمر 10 أيام.
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