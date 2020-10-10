مقتل 7 في انفجارين خلال 24 ساعة غربي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، السبت، مقتل 5 مدنيين وإصابة 9 آخرين في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في منطقة "جيريشك" بإقليم هيرات غرب أفغانستان، في حادث هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة.
وخلال الساعات الماضية، لقي شخصان حتفهما وأصيب 11 آخرون، عندما اصطدمت حافلة ركاب بلغم، زرع على جانب طريق بمنطقة زاول بالإقليم ذاته، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء السبت.
وقال المتحدث باسم حاكم إقليم هيرات، جيلاني فرحات إن جميع المصابين مدنيون، واصفا حالتهم بأنها غير خطيرة مؤكدا تلقيهم الرعاية الصحية بمستشفى هيرات.
ويعد الطريق السريع الذي يربط بين كابول وإقليم هيرات واحدا من أكثر الطرق ازدحاما بحركة المرور في البلاد ويشهد الكثير من الحوادث الدامية.
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