الأمن العراقي يعتقل 37 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أمس، عن حصيلة أمنية لـ32 عملية نفذها خلال سبتمبر الماضي، أسفرت عن اعتقال 37 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي.



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وقال الناطق الرسمي لجهاز مُكافحة الإرهاب، صباح النُعمان، في بيان، إن جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من العثور على مخازن سرية تحتوي على مواد متفجرة شديدة الخطورة.

وأضاف أن القوات الأمنية اعتقلت 37 عُنصراً من بقايا داعـش خلال سبتمبر الماضي بعمليات خاطفة تستند إلى معلومات استخبارية دقيقة مُعظمها كانت ليلية ومُباغتة. وأكّد الناطق الرسمي لجهاز مُكافحة الإرهاب، مقتل ثلاثة عناصر من فلول تنظيم داعش أثناء مُحاولتهم الهرب من مناطق الاشتباك بعد مُداهمة المخابئ التي يتحصنون بها.

وتابع النعمان، أن استراتيجية مُكافحة التطرف والتنظيمات الإرهابية الحديثة، والتي وضعتها قيادة جهاز مكافحة الإرهاب حققت نتائج ممتازة للغاية وبفترة قصيرة لم تتجاوز خمسة أشهر، منوهاً بأنّ الأيام المُقبلة ستشهد مزيداً من العمليات الأمنية ضد بقايا داعـش، لاسيّما بعد حصول جهاز مكافحة الإرهاب على قاعدة بيانات ومعلومات مهمة تخُص المناطق الرخوة أمنياً، والتي يحاول الإرهاب النشاط فيها. يأتي ذلك في وقت، أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار، إلقاء القبض على مسؤول مالية قاطع قضاء الرطبة في تنظيم داعش وثلاثة عناصر للتنظيم.