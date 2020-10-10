دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين أرمينيا وأذربيجان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دخل وقف لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان حيز التنفيذ ظهر السبت بالتوقيت المحلي (08,00 ت غ) لوقف أسبوعين من المعارك الكثيفة في إقليم ناغورني قره باغ.



وقبيل وقف إطلاق النار تبادلت ارمينيا وأذربيجان الاتهامات بمواصلة عمليات القصف والمعارك وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

وفجأة عاد الهدوء إلى ستيباناكرت عاصمة الإقليم الانفصالي حيث دوت صفارات الإنذار قبيل دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وبدأ سكان يخرجون من أبواب منازلهم بعد أن اضطروا لملازمتها ليحموا أنفسهم من عمليات القصف لأيام، حسبما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.

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وقبيل توقف القتال، صرح أرتاك بلغاريان، وسيط الجمهورية المعلنة من جانب واحد، في تغريدة على تويتر "قبل دقائق قليلة قصفت أذربيجان مناطق مدنية في ستيباناكرت مرة أخرى بالصواريخ"، موضحا أنه لم ترد معلومات بعد عن الضحايا.

واستهدفت عمليات قصف ستيباناكرت مرات عدة في الأيام الأخيرة.

وقال بلغاريان إن "باكو تستخدم أسلوب جرائم الحرب نفسه حتى اللحظة الأخيرة".

وسمع مراسل وكالة فرانس برس دوي انفجارين صباح السبت بعد موافقة أرمينيا وأذربيجان على وقف لإطلاق النار ابتداء من الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش.

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية السبت أن أرمينيا "تقصف بكثافة" مناطق مأهولة بالسكان.

وقالت الوزارة في بيان إن "القوات المسلحة الأرمينية تقصف بشكل مكثف مناطق جرانبوي وتيرتر وأقدم وأقجابردي وفيزولي (...) وأذربيجان تتخذ إجراءات للرد بالمثل".