حرائق إيران تتواصل وآخرها قبل ساعات بـ "مترو طهران"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شبّ حريقٌ في محطة للمترو في غرب طهران، في ساعة مبكرة من صباح السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية؛ مضيفة أنه لم يسفر عن ضحايا.



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وذكر المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الرسمية، مجتبى خالدي؛ إن الحريق وقع في الساعة 7:45 صباحاً بالتوقيت المحلي في محطة مترو اكباتان.

وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز"، أضاف أن الحريق لم يؤد إلى أضرارٍ في أيّ قطار، لكنه لم يذكر بشكل فوري سببه.

وتعرّضت إيران لسلسلة حرائق وانفجارات في الأشهر الماضية، في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من البلاد، كان من أبرزها انفجار في مركز صحي في طهران أواخر يونيو؛ أسفر عن مقتل 19 شخصاً