شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تكشف حقيقة استئناف الرحلات المباشرة مع دول محظورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، صحة الأنباء عن استئناف الرحلات المباشرة من بعض الدول المحظور الطيران منها إلى الكويت في إطار قيود منع تفشي فيروس كورونا.



وأضافت في تغريده على تويتر، أن قائمة الـ34 دولة المحظور الطيران القادم منها "ما زالت كما هي، ولم تتم إضافة أو إلغاء أي من الدول المذكورة حتى الآن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تكشف حقيقة استئناف الرحلات المباشرة مع دول محظورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.