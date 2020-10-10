شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تسجل 4721 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 4721 إلى 319381 حالة.



وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 15 وفاة إلى 9604.

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