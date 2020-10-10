شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في هولندا تصل إلى 167348 شخصاً والوفيات 6601 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 167348 شخصا اليوم السبت، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 6 و6601. Advertisements وتعافى 4آلاف و709 من المصابين حتى الآن . ومر نحو 32 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا.

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