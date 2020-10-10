شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشكل النهائى للافتة مجلس الشيوخ بالمبنى الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” الشكل النهائى للافتة الذهبية التى تحمل اسم مجلس الشيوح، وتعلو المبنى الرئيسى التاريخى للمجلس ويتضمن تصميمها قبة المجلس الشهيرة يعلوه نسر جمهورية مصر العربية، فضلا عن لوجو "مجلس الشيوخ".

ويُسابق الفنيون الزمن للانتهاء من تنفيذ تصميمات البوابة الرئيسية، والتى تتضمن لوجو يحمل اسم "مجلس الشيوخ" باللغتين العربية والإنجليزية، فضلا عن صورة القبة الشهيرة للمجلس، والذى ستكون مزودة بإضاءات تضيف مزيد من الجمالية.

وتعد هذه الترميمات والتجديدات في إطار تطوير، وتحديث مبنى الشيوخ بالكامل، لاستقبال أعضاء أول مجلس للشيوخ بعد التعديلات الدستورية التي أُجريت عام 2019 والتى أعادت الغرفة التشريعية الثانية للحياة النيابية من جديد.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية كالآتى: "يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية".

تأتى تلك التجهيزات تحت إشراف ومتابعة مستمرة من اللجنة الإدارية والمالية المشكلة بموجب قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد وعضوية كل من المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام للشيوخ والمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، والتى تواصل اجتماعاتها لمراجع كل التجهيزات وكان آخر اجتماع لها يوم 29 سبتمبر الماضى لمراجعة باقي التجهيزات المتبقية لانطلاق مجلس الشيوخ.

ويشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

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