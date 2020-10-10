انخفاض الحرارة والرطوبة تصل لـ83%.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تراجع درجات الحرارة بشكل تدريجي بداية من اليوم السبت بعد أن شهدت ارتفاعا عن المعدلات الطبيعية خلال اليومين الماضيين بنسب وصلت لـ 4 درجات.

وأضاف الخبراء، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابع الخبراء: "يصل متوسط درجات الحرارة خلال الـ 3 أيام المقبلة 33 درجة على القاهرة، و30 على السواحل الشمالية، و37 درجة على جنوب سيناء، كما تتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 37 و40 درجة".

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وعن نسب الرطوبة العظمى، أضاف الخبراء أنها تسجل على القاهرة والوجه البحري 78%، والسواحل الشمالية 83%، وشمال الصعيد 50%، وجنوب الصعيد 30%.

وأكد الخبراء: نشهد انخفاضا واضحا في درجات الحرارة ليلا، حيث تتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 21 و25 درجة.

وأوضح الخبراء، وجود شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون كثيفة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال وجنوب الصعيد.

وأشار الخبراء إلى أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد يتأثر بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.