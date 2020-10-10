مقتل شاب رميًا بالرصاص في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

لقي شاب حتفه قتلًا بالرصاص، اليوم السبت، إثر إصابته بطلقات نارية، بقرية حمرة دوم، بنجع حمادي، شمالي قنا

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بمقتل إبراهيم صبري 23 عامًا، بعد إصابته بطلقات نارية بقرية حمرة دوم.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.