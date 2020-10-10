16 شوطًا في ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

انطلقت اليوم السبت، فعاليات اليوم الأخير من مهرجان شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن بمضمار شرم الشيخ، ضمن احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن فعاليات مهرجان اليوم تضم 16 شوطًا، بينهم 10 أشواط صباحية، و 6 أشواط مسائية، بينما تضمنت فعاليات المهرجان في ثاني أيامه 14 شوطًا، و13 شوطًا يوم انطلاق المهرجان، ليصل إجمالي عدد أشواط المهرجان 43 شوطًا على مدار 3 أيام.

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وأكد رئيس الاتحاد المصري للهجن، أنه فاز بالجوائز الكبرى كلًا من الشيخ إبراهيم سالم المزيني أبو بريك من جنوب سيناء، ومحمد بن زايد من محافظة شمال سيناء، وقيمتها سيارة لكلٍ منهما، وسلم الجوائز اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في ختام فعاليات مهرجان أمس.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للهجن، إلى أن محافظ جنوب سيناء أعلن عن تشكيل لجنة مجلس أمناء لإدارة سباقات الهجن بمضمار شرم الشيخ خلال الفترة القادمة، ما سيكون له أثر إيجابي على مستقبل سباقات الهجن على أرض جنوب سيناء.

وكان قد انطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي، لسباقات الهجن بمضمار شرم الشيخ، الخميس الماضي، على هامش احتفالات المحافظة بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر، بمشاركة 1500 جمل، من 10 محافظات.