بالصور.. الأثاث الدمياطي يشارك بمعرض "تراثنا" في التجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

تشارك شعبة الأثاث بالغرفة التجارية في دمياط، بجناح خاص بمعروضات الأثاث الدمياطي لأكثر من 35 من مصنعي الموبليات في معرض "تراثنا"، المقرر افتتاحه اليوم السبت، وحتى منتصف أكتوبر الجاري.

يقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويشارك فيه ما يزيد عن 600 مشروع وعارض من جميع محافظات مصر، ومختلف الوزارات والجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة، لعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات اليدوية التي تتميز بها كل محافظة.

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