"قرط ذهبي وجثة".. تفاصيل جريمة الطفلة أبرار ضحية تاجر الزيوت بكفرالشيخ- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

لازالت جريمة قتل طفلة عمرها 9 أعوام على يد جار الأسرة، تلقي بظلالها على أهالي مدينة سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، بعدما أقبل المتهم على خطفها وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحها، وتخلص منها بكتم أنفاسها خوفًا من افتضاح أمره.

بلاغ وطلب فدية

تلقت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، إخطارًا بورود بلاغ إلى العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز سيدي سالم، من أنور مختار يوسف، تاجر، ويقيم قرية دمرو الحدادي، بتلقيه مكالمة من مجهول يخبره فيها باختطاف ابنته "أبرار" 9 سنوات، وطلب فدية 100 ألف جنيه، مقابل إطلاق سراحها.

كشف الواقعة

انتقل رجال المباحث لفحص البلاغ وبعد مرور 24 ساعة أسفرت التحريات أن وراء اختطاف الطفلة جار المجني عليها "محمد.ر.ك"، 23 عامًا، صاحب محل زيوت سيارات.

جرى القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة وطلب فدية 100 ألف جنيه، وعندما استغاثت كتم أنفاسها، ورطم رأسها في الحائط، ووضع جثتها في جوال وألقاها في مياه ترعة بحر دمرو المارة أمام المحل الخاص به.

اعترافات المتهم

"خليتها ماشية وخطفتها في المحل عندي عشان أطلب فدية لأني ظروفي المالية صعبة ولما صرخت كتمت أنفاسها وخبطت راسها في الحيطة عشان تسكت ولم أقصد قتلها".

وأكد المتهم أن نيته كانت خطف أي فتاة ترتدي قرط ذهبي، نظرًا لمروره بضائقة مالية، فرأى أمامه الطفلة "أبرار" فقرر خطفها وتوجه بها إلى محل زيوت السيارات الذي يملكه، وطلب فدية من والدها، مقابل إطلاق سراحها.

وقال المتهم إنه عقب خطفها حاولت المجني عليها الصراخ بهدف الاستغاثة، فكتم أنفاسها ورطم رأسها في الحائط في محاولة لإسكاتها إلا أنها ماتت، ولم يجد أمامه أي وسيلة أخرى سوى التخلص من جثتها فقرر وضعها في جوال وألقاها في مصرف بالقرب من القرية.

الحبس وتمثيل الجريمة

وبعد ساعات من التحقيقات مع المتهم، أمر المستشار محمد سالم، مدير نيابة سيدي سالم في كفر الشيخ، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي إطار التحقيقات التي تجري مع المتهم، جرى تمثيل الجريمة بحضور عبداللاه زيدان، وكيل نيابة سيدي سالم، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية.

Advertisements

الخليج 365 في منزل أسرة الطفلة

"حرمني من فلذة كبدي وحسبي الله ونعم الوكيل فيه..خطف بنتي وقتلها وبعد ما تخلص من الجثة أوهمنا أنها على قيد الحياة عشان يطلب فدية 100 ألف جنيه".. بهذه الكلمات بدأ أنور مختار يوسف، والد الطفلة "أبرار" حديثة لـ"الخليج 365".

وأكد والد الطفلة أنه كان في رحلة عمل بمحافظة الفيوم، وتلقى اتصالًا من شقيقه "عمرو" أبلغه باختفاء ابنته عن المنزل، وأنهم بحثوا عنها في كل مكان ولم يعثروا عليها.

اتصال من مجهول

وأوضح الأب أنهم تلقوا اتصالًا هاتفيًا من مجهول، أبلغهم بخطف أبرار، وطلب فدية 100 ألف جنيه لإطلاق سراحها، فما كان منه إلا أن جمع المبلغ المطلوب من أصدقاءه، وأفراد أسرته.

ولفت والد الطفلة إلى أنه بعد كل ذلك انقطع اتصال المجهول، وعادوا مرة أخرى للبحث عن الطفلة وأبلغوا مركز الشرطة.

وقال والد الطفلة: "الحمد لله مش ناقصني حاجة غير اني اشوف المتهم معلق في حبل المشنقة لأنه قتل طفلة بريئة لا ذنب لها في أي شئ، عاوز القصاص لابنتي".

وأضافت أمل وحيد والدة الطفلة: "قلبي مش هايهدى غير لما يرجع قاتل بنتي معدوم لأهله وكفاية النار اللي جوايا حرمني من أعز ما أملك بنتي حبيبتي.. حسبي الله ونعم الوكيل فيه".

أقرأ ايضًا..

بعد تمثيله الجريمة.. حبس قاتل الطفلة "أبرار" في كفرالشيخ

"كنت عايز أخطفها بس".. ننشر اعترافات المتهم بقتل الطفلة أبرار في كفر الشيخ

الجاني طلب فدية بعد قتلها.. "والد أبرار" يروي تفاصيل فقدان ابنته في كفر الشيخ

"رمى جثتها في الترعة".. قرار جديد من النيابة في واقعة مقتل الطفلة "أبرار"