كندا تدعو تركيا لـ”عدم التدخل” في أزمة إقليم ناغورني كراباخ

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

دعا وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، السبت، تركيا، إلى عدم التدخل في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورنو كاراباخ.

وقال شامبين، الذي سيتوجه إلى أوروبا، غدا الأحد، لإجراء محادثات مع الحلفاء بشأن الأزمة، إنه طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بالمساعدة في تهدئة الصراع، وتشجيع أذربيجان على المشاركة في محادثات السلام.

وأضاف أنهما اتفقا على أن الصراع لا يمكن حله عسكريا.

تأتي الرسالة الكندية عقب تصريحات تركية أشارت إلى أن الجهود التي تبذلها فرنسا والولايات المتحدة وروسيا لوقف القتال مصيرها الفشل ما لم تكفل أيضاً انسحاب قوات أرمينيا من الإقليم.

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وتدهورت العلاقات بين أنقرة وأوتاوا هذا الأسبوع بعدما علّقت كندا تصدير بعض تقنيات الطائرات المسيرة إلى تركيا، أثناء التحقيق في مزاعم أن قوات أذربيجان استخدمتها.

وقُتل المئات في الاشتباكات الأخيرة في الإقليم.

وأعلنت موسكو، فجر السبت، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني، إلى اتفاق يقضي بوقف لإطلاق النار في كاراباخ، عقب محادثات استمرت 10 ساعات.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الجانبين اتفقا على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الساعة الـ12 من يوم العاشر من أكتوبر الجاري.

وأكدت الخارجية أن “أذربيجان وأرمينيا ستبدآن وبوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعلى أساس المبادئ الأساسية للتسوية، مفاوضات موضوعية بهدف التوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن”.