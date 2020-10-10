إصابات كورونا في العالم تتخطى 36.6 مليون

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد عتبة 36 مليون إصابة حول العالم ، منذ انتشاره في أواخر شهر ديسمبر بمدينة وهان الصينية .

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 36.6 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون و62428 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و633598 حالة إصابة في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 212819 حالة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة ستة ملايين و906151 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 106490 حالة.

Advertisements

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و028444 إصابة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 148957 في ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليون و 272238 حالة إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 22257 حالة.

الصين تسجل إصابات جديدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في التاسع من أكتوبر، انخفاضا من 21 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضا 39 حالة إصابة بلا أعراض ارتفاعا من 15 قبل يوم.

وسجلت الصين 85536 حالة إصابة في المجمل، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.