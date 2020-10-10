لجنة المناظرات تعلن إلغاء المناظرة الثانية بين ترامب وبايدن

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

ألغيت المناظرة الثانية التي كان مقرر عقدها الخميس المقبل، بين مرشحي الرئاسة الأميركية، الجمهوري دونالد ترامب؛ والديمقراطي، جو بايدن، بحسب ما أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية الأميركية، الجمعة.

وقالت اللجنة في بيان إن الحملتين أعلنتا عن “خطط بديلة لذلك التاريخ”.

وأضافت: “من الواضح الآن أنه لن تجرى مناظرة في 15 أكتوبر، وستركز لجنة المناظرات الرئاسية اهتمامها على الاستعدادات للمناظرة الرئاسية النهائية المقرر عقدها في 22 أكتوبر”.

وبعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا، حولت اللجنة هذه المناظرة التي كان مقررا إجراؤها في ميامي بولاية فلوريدا إلى لقاء افتراضي، وهو ما رفضه الرئيس بشكل قاطع.

ومن المقرر إجراء مناظرة ثالثة بين المرشحين في 22 أكتوبر.

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وكشفت وسائل إعلام أميركية أن المناظرة الثالثة المقرر إقامتها في تينسي لا زالت قائمة في موعدها المقرر.

وقال المتحدث باسم بايدن، آندرو بيتس، إن ترامب وبسبب سجله “ليست لديه الشجاعة للرد على الناخبين في نفس الوقت” مع بايدن.

وأضاف لوكالة فرانس برس “إنه لأمر مخزٍ أن يتفادى دونالد ترامب المناظرة الوحيدة التي يمكن فيها للناخبين طرح أسئلة، لكن الأمر ليس مستغربا”.

وأكد الرئيس الأميركي، الذي لا يزال يعالج من إصابته بمرض كوفيد-19، الخميس، أنه يرفض المشاركة في مناظرة رئاسية عبر الإنترنت مع خصمه الديمقراطي.

وقال ترامب لمحطة “فوكس بزنس نيوز” إنه لن يشارك في مناظرة مماثلة، موضحا “لن أقوم بمناظرة افتراضية”. وقال إن ذلك “غير مقبول من جانبنا”.

وأضاف “لن أضيع وقتي في مناقشة افتراضية. المناظرة لا تكون كذلك” وتابع “لا أعتقد أنني معدٍ”.