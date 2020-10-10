البحسني يعزي في وفاة الشخصية الاجتماعية الشيخ سعيد سالم بلمعلم العمودي "أبو جعفر"

السبت 10 أكتوبر 2020

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي في وفاة الشخصية الاجتماعية عضو المجلس المحلي بمديرية غيل بن يمين سابقا الشيخ سعيد سالم بلمعلم العمودي "أبو جعفر" الذي انتقل إلى جوار بمنطقة العليب مديرية غيل بن يمين هذا الاسبوع.



وأشاد المحافظ بمناقب الفقيد وجهوده في خدمة مديريته ومجتمعه، ومتابعة مشاريعهم الضرورية، من خلال إشرافه وإدارته لمشروع مياه العليب لخمس سنوات، وإدارته لمشروع كهرباء ريدة المعارة والجوهيين الأهلية منذ تأسيسها، وخدمته لوطنه في المجال العسكري من خلال انخراطه جنديا في لواء باصهيب عام 1978م، ثم مساعدا للمأمور، وانخراطه بالعمل التعاوني، وعضويته للمجلس المحلي بالمديرية في أول انتخابات 2001م، ورئاسته للجنة الخدمات بالمجلس المحلي بغيل بن يمين سابقا، ورئاسته لجمعية العليب.

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وتقدم المحافظ بخالص التعازي لوكيل المحافظة لشؤون الساحل والهضبة د. سعيد عثمان العمودي، وأولاد وذوي الفقيد وآل العمودي كافة بمنطقة العليب وريدة المعارة والجوهيين، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.