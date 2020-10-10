شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 4721 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 10 أكتوبر 2020 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 4721 إلى 319381 حالة.

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