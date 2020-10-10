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إصابة 9 من أنصار الرئيس الأمريكي بكورونا خلال تجمع انتخابي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 10 أكتوبر 2020

سجلت مديرية الصحة في مينيسوتا، تسع إصابات بفيروس بين أشخاص حضروا فعالية انتخابية لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقيمت في الولاية خلال سبتمبر الماضي.

 

وذكرت قناة ABC التلفزيونية أن أحد المصابين بحالة خطرة وهو الآن في وحدة العناية المركزة.

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وأضافت أنه  لا توجد حتى الآن معلومات حول مكان إصابة هؤلاء الأشخاص بالضبط. وتعتقد المديرية، أن فعالية ترامب الانتخابية في منتصف سبتمبر، ساهمت على الأرجح في انتشار عدوى في مينيسوتا.

 

وتعرض ترامب، لانتقادات أكثر من مرة لأنه كان يحضر المناسبات العامة دون كمامة واقية.

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